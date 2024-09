Sparatoria al Bahia Beach di Molfetta, chi era Antonella Lopez, 19enne barese uccisa, lo zio ucciso tre anni in un agguato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una lite fuori da un locale a Molfetta degenera in sparatoria. Una giovane di 19 anni, Antonella Lopez, perde la vita, colpita mortalmente.

Una serata di svago finisce in tragedia

Una tranquilla serata di divertimento si è trasformata in una tragedia nella notte di sabato a Molfetta. La 19enne Antonella Lopez, residente nel quartiere San Girolamo di Bari, si era recata al Bahia Beach per partecipare a un evento musicale.

La situazione è però degenerata all’esterno del locale, dove una lite tra giovani si è trasformata in una sparatoria. Uno dei colpi di pistola ha raggiunto la ragazza alla giugulare, rendendo vano ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118.

Collegamenti con la criminalità organizzata

La giovane Antonella Lopez era la nipote di Ivan Lopez, assassinato nel 2021 in un agguato mafioso sul lungomare IX Maggio di Bari, legato a faide tra i clan mafiosi Capriati e Parisi-Palermiti.

L’agguato che ha causato la morte della 19enne ha anche ferito Eugenio Palermiti, ventenne appartenente alla famiglia mafiosa Palermiti del quartiere Japigia. Secondo le prime ipotesi, l’episodio potrebbe essere collegato alle dinamiche criminali già presenti nella zona.

Il cordoglio sui social per la vittima

La notizia della tragica morte di Antonella Lopez ha suscitato grande dolore sui social, dove amici e conoscenti hanno condiviso messaggi di affetto e incredulità.

Uno dei messaggi più toccanti recitava: “Eri una bellissima ragazza, e sono sicura che anche il tuo cuore era d’oro. Questa società non ti ha apprezzata. Vola più in alto che puoi”. Il profilo Instagram della giovane mostrava la vita di una ragazza normale, ma segnata da un dolore profondo per la perdita dello zio.