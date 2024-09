Sparatoria dopo rissa a Molfetta: la 19enne barese uccisa si chiamava Antonia Lopez, coinvolti esponenti clan mafioso di Bari

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una sparatoria al Bahia Beach di Molfetta costa la vita a Antonia Lopez, una ragazza di 19 anni. Due feriti ricoverati al Policlinico di Bari.

Lite al Bahia Beach sfocia in tragedia: una giovane vittima

Un tragico episodio si è verificato la scorsa notte nel lido Bahia Beach di Molfetta, in provincia di Bari, dove una lite si è trasformata in una sparatoria mortale. Antonia Lopez, una giovane barese di 19 anni, ha perso la vita nell’incidente, mentre altri due ragazzi presenti nel locale sono rimasti feriti e attualmente sono ricoverati al Policlinico di Bari. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la giovane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso e sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Molfetta e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari, sotto la guida della Dda, che sta valutando il possibile coinvolgimento di esponenti di un clan mafioso barese.

Le reazioni delle autorità: “Non si può morire così”

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto: “Quanto è accaduto, questa notte a Molfetta, all’esterno del Lido Bahia, con una maxi rissa sfociata in una sparatoria, ci rattrista e ci preoccupa. Non si può morire a 20 anni e non si può morire così, al di là delle motivazioni che sono a monte della vicenda”. La tragica vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei locali e nelle aree di intrattenimento notturno.