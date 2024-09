Paola Marella, scomparsa a 61 anni amata conduttrice di Real Time, l’amore per il marito e per l’unico figlio Nicola

0 Condivisioni Facebook Twitter

La scomparsa di Paola Marella ha sorpreso i suoi fan. L’amata conduttrice di Real Time, conosciuta per programmi come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”, è morta il 21 settembre a 61 anni.

La notizia ha colto di sorpresa il pubblico, poiché solo i familiari e gli amici più stretti erano a conoscenza delle sue condizioni di salute.

Il matrimonio con Nico e l’amore per la famiglia

Paola era sposata con Nico, suo compagno di vita da molti anni, con il quale ha avuto un unico figlio, Nicola. In più occasioni ha parlato del legame profondo con la sua famiglia, descrivendo con affetto il marito: “A Milano ho incontrato mio marito Nico, che mi sopporta amorevolmente da innumerevoli anni, e ha emesso il suo primo vagito nostro figlio Nicola“. Questa frase, ripresa dal suo sito ufficiale, mostra l’ironia e la semplicità con cui raccontava la sua vita privata. In un post su Instagram, Paola aveva condiviso una foto estiva con il marito e il figlio, accompagnata da un pensiero che ora risuona come un insegnamento: “Le piccole cose che ci rendono immensamente felici sono quelle che spesso diamo per scontate. Fateci caso quando siete felici, quando vi spunta un sorriso sulle labbra inaspettato… viviamo per questo!”.

L’ultimo messaggio per il figlio Nicola

Un post pubblicato su Instagram insieme al figlio Nicola sembra oggi un toccante messaggio d’addio. Paola rifletteva sull’essere genitori, sull’evoluzione del rapporto tra madre e figlio: “Quando nascono dipendono completamente da noi. Poi crescono, diventano indipendenti, e li osservi orgogliosa e felice, rendendoti conto di come le parti si siano invertite. Ora sono loro a trasmetterci determinazione, forza ed energia anche nei momenti più complicati”. Parole che oggi assumono un significato ancora più profondo, come un lascito affettuoso per Nicola e per tutti coloro che l’hanno amata.