Prima una rissa, poi l’inseguimento, infine la sparatoria al Bahia di Molfetta, la 19enne Antonella Lopez colpita da più colpi

Una lite tra clan rivali a Molfetta culmina in una sparatoria mortale che ha causato la morte di Antonella Lopez. Investigazioni in corso.

Rissa prima della sparatoria, possibile agguato premeditato

Nella notte, una lite scoppiata in un locale vicino a Molfetta ha portato all’inseguimento di Antonella Lopez e di Eugenio Palermiti.

I due si erano rifugiati in un beach bar Bahia di Molfetta, dove sono stati esplosi sei colpi di arma da fuoco.

Uno di questi, letale per la ragazza, ha causato la morte di Lopez. Le tracce di sangue all’ingresso del locale confermerebbero un possibile agguato.

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) sta indagando, ipotizzando un legame con faide interne alla criminalità locale, considerando la parentela della vittima con Ivan Lopez, ucciso a San Girolamo nel 2021.

Colpi mortali: shock emorragico fatale per Antonella

La giovane è deceduta a causa di uno shock emorragico, in seguito ai colpi ricevuti, uno dei quali ha perforato la spalla, lesionando i vasi sanguigni afferenti all’aorta.

Altri proiettili hanno colpito il suo corpo, aggravando ulteriormente la situazione. Le autorità stanno continuando a raccogliere testimonianze e a ricostruire la dinamica dell’evento, che sembra rientrare in una serie di scontri tra clan rivali per il controllo della movida del nord barese. Sembra che a sparire sia stato solo un uomo.

Dichiarazioni e reazioni: la condanna del presidente Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso profondo sconcerto, dichiarando: “Stanotte un dramma annunciato si è consumato a Molfetta, dove è morta una ragazza di 19 anni durante l’ennesimo scontro tra bande criminali. Non si possono escludere nuovi eventi collegati a questo gravissimo omicidio”. Emiliano ha sottolineato la necessità di una risposta decisa da parte dello Stato e ha chiamato in causa la cittadinanza e i gestori dei locali, già pronti a collaborare per la sicurezza del territorio.