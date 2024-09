Scontro frontale fra due auto, perde la vita Donato Di Biase a soli 21 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di Ripacandida è morto a seguito di uno scontro tra due veicoli avvenuto sulla strada Oraziana. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tragico incidente sulla Oraziana

Un grave incidente si è verificato la scorsa notte sulla strada Oraziana, nei pressi di Ripacandida, dove un giovane di 21 anni, Donato Di Biase, ha perso la vita. Il ragazzo si trovava alla guida della propria auto quando, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un altro veicolo, su cui viaggiavano due persone. I soccorritori del 118 Basilicata sono intervenuti prontamente e hanno trasportato il giovane d’urgenza all’ospedale San Carlo di Potenza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Intervento delle autorità e soccorritori

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Potenza, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. I rilievi sono tuttora in corso per accertare le esatte cause dello scontro tra i due veicoli.

Il cordoglio del sindaco di Ripacandida

Il sindaco di Ripacandida, Michele Donato Chiarito, ha espresso il cordoglio della comunità per la tragica perdita del giovane concittadino. In un post sui canali social del Comune, ha dichiarato: «A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Ripacandida, esprimo il cordoglio per la perdita di un nostro giovane concittadino, Donato, che stanotte ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale».