Usa, Bimbo di 6 anni scomparso, ritrovato dopo 73 anni grazie al DNA, rapito mentre giocava in un parco

Dopo 73 anni, Luis Armando Albino, scomparso nel 1951, è stato ritrovato in California grazie a una lunga indagine e test del DNA.

Il rapimento nel 1951

Nel 1951, il piccolo Luis Armando Albino, di soli sei anni, venne rapito mentre giocava in un parco di West Oakland, in California, insieme al fratello maggiore, Roger. Secondo quanto raccontato dal fratello, una donna lo avvicinò promettendogli delle caramelle e lo portò via con l’inganno.

Da quel momento, nessuno ebbe più notizie del bambino. Le ricerche avviate dalla polizia e dall’FBI non portarono risultati, e il caso venne archiviato senza trovare responsabili. La famiglia di Luis, in particolare sua madre, non perse mai la speranza, ma morì nel 2005 senza sapere la verità.

Il ritrovamento 73 anni dopo

La svolta nel caso è arrivata solo di recente grazie alla tenacia della nipote di Luis, figlia di Roger, che ha continuato a cercare risposte.

Con l’aiuto del test del DNA e l’accesso a banche dati online, la donna è riuscita a scoprire che Luis era stato portato sulla costa orientale e cresciuto a New York City come figlio di una coppia che non ha mai risposto alle sue domande sul suo passato.

Grazie agli sforzi della nipote e al supporto dell’FBI, Luis è stato finalmente rintracciato. Ora, a 79 anni, ha potuto riabbracciare il fratello maggiore, purtroppo malato, poco prima della sua morte.

Indagini ancora aperte

Nonostante il ritrovamento di Luis abbia chiuso il caso di persona scomparsa, le indagini sull’origine del rapimento rimangono aperte. La polizia di Oakland ha confermato che “gli sforzi della nipote sono stati fondamentali per la riapertura del caso.”

Sebbene molti dei protagonisti di questa vicenda siano ormai deceduti, l’FBI continuerà a indagare per chiarire gli ultimi punti rimasti irrisolti.