Paola Marella, il video pochi prima di morire, “Il tempo vola troppo velocemente”

Paola Marella, volto noto di Real Time, è morta a 61 anni dopo una battaglia contro un tumore al seno. La conduttrice non aveva mai parlato pubblicamente della sua malattia.

L’ultimo video pubblicato su Instagram

Cinque giorni prima della sua scomparsa, Paola Marella aveva condiviso un ultimo video sul suo profilo Instagram, in cui mostrava alcuni outfit autunnali. Sempre elegante e sorridente, non aveva fatto alcun riferimento alle sue condizioni di salute, mantenendo la malattia privata. Nell’accompagnare il video, aveva scritto:

“Tempo ballerino: il sole ancora caldo si alterna all’aria decisamente più frizzante”. Indossava una pashmina colorata sopra un abito in lino bianco, aggiungendo che questo accessorio l’aveva sempre protetta e le aveva permesso di personalizzare i suoi look. Guardando con serenità all’arrivo dell’autunno, rifletteva anche su come il tempo sembrasse volare troppo velocemente: “Ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate…”.

Il ricordo di colleghi e collaboratori

La notizia della morte di Paola Marella ha colpito molti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Le sue collaboratrici hanno ricordato come lavorare con lei non fosse solo un impegno professionale, ma anche un’occasione per condividere idee, sogni e momenti difficili:

“Il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato”. Anche Enzo Miccio, suo collega su Real Time, ha ricordato con affetto il loro rapporto: “Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici. Sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente”.

Una vita privata lontano dai riflettori

Nonostante la lunga battaglia contro il tumore, Paola Marella ha sempre scelto di non condividere pubblicamente la sua condizione di salute, preferendo mantenere il suo privato lontano dai riflettori. Questa discrezione ha reso la notizia della sua scomparsa ancora più sorprendente e dolorosa per coloro che l’hanno seguita e amata negli anni.