Auto sbanda e si ribalta, incastrati nell’abitacolo quattro giovani, morto sul colpo 15enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Drammatico incidente sulla SS 288, un giovane di Ramacca perde la vita mentre altri tre sono ricoverati in gravi condizioni.

L’incidente sulla SS 288

Un tragico incidente stradale si è verificato la scorsa notte lungo la SS 288, nel territorio di Ramacca. Intorno alle 5 del mattino, una chiamata di emergenza ha raggiunto la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania.

Coinvolti nell’incidente quattro giovani, tra cui un ragazzo di 15 anni che ha perso la vita. Gli altri tre giovani sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania, dove sono attualmente ricoverati in condizioni critiche.

Le dinamiche dell’incidente

Lo schianto è avvenuto tra il bivio di Iannarello e il Comune di Ramacca. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano i quattro ragazzi è uscita di strada, lasciando i passeggeri incastrati all’interno dell’abitacolo. Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenute rapidamente per estrarre i giovani dall’auto e mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

Intervento delle forze dell’ordine

Oltre ai Vigili del fuoco, sul posto sono giunti anche i Carabinieri dei comandi di stazione di Palagonia e Ramacca per avviare i rilievi e cercare di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento, le indagini sono ancora in corso per stabilire cosa abbia causato l’uscita di strada del veicolo.