Ricky, un cucciolone di cocker, muore dopo essere stato lanciato dal sesto piano dai ladri durante il furto, la famiglia chiede giustizia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante un tentativo di furto a Roma, un cane è stato brutalmente ucciso. La famiglia, sconvolta, lancia un appello per trovare i responsabili.

Il tentato furto e il tragico epilogo

Lo scorso venerdì, la vita della famiglia di Ricky, un cucciolone, è stata sconvolta da un atto di estrema crudeltà. Dopo una passeggiata, il padrone aveva lasciato Ricky sul terrazzo dell’attico per poi uscire nuovamente, così come la figlia piccola e la nonna. Poco dopo, scatta l’allarme: dei malintenzionati cercano di entrare in casa attraverso il terrazzo. I ladri, probabilmente spaventati, decidono di non proseguire con il furto. Tuttavia, escogitano un piano agghiacciante: prendono Ricky e, forse con l’intenzione di chiedere un riscatto, si rendono conto della difficoltà nel trasportarlo. Invece di lasciarlo in pace, compiono un gesto crudele: gettano il cane dal sesto piano.

La morte di Ricky

Ricky viene ritrovato senza vita nel giardino condominiale. La causa del decesso, come riportato dagli agenti del commissariato locale, è un “trauma polmonare da impatto”. La famiglia, distrutta dalla perdita, ha denunciato l’accaduto alle autorità.

L’appello della famiglia

Ora, i proprietari di Ricky sperano che qualcuno possa fornire informazioni utili per rintracciare i colpevoli. In un’intervista con La Repubblica, la famiglia ha dichiarato: «Raccontiamo cosa abbiamo vissuto affinché tutti quelli che hanno animali e vivono in zona e a Roma sappiano che c’è gente in giro che non si fa scrupoli né a entrare in casa quando sono presenti persone, né a uccidere gli animali». Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a farsi avanti per aiutare le indagini.