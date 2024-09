Allarme bomba a Bari sulla spiaggia di Pane e Pomodoro: oggetto sospetto, intervento degli artificieri

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un contenitore sospetto ha fatto scattare un allarme bomba sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, ma le verifiche degli artificieri hanno confermato che si trattava di un oggetto innocuo.

L’allarme e l’intervento degli artificieri

Nella giornata odierna, la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari è stata teatro di un allarme bomba a causa di un contenitore sospetto avvistato dai bagnanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, la Polizia di Stato e gli artificieri dei vigili del fuoco per condurre le verifiche necessarie e mettere in sicurezza l’area. I presenti sono stati invitati a mantenere la calma mentre le forze dell’ordine ispezionavano l’oggetto.

Il contenitore sospetto era innocuo

Dopo un’attenta analisi, è emerso che il contenitore sospetto altro non era che un semplice refrigeratore per l’acqua, privo di qualsiasi minaccia. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno comunque preso in carico l’oggetto per i controlli di rito, come da protocollo, assicurando che non vi fosse alcun pericolo per la popolazione.