Agguato al Bahia di Molfetta, il video del momento in cui inizia la sparatoria

La musica e le risate si sono trasformate in terrore nella notte tra sabato e domenica al Bahia di Molfetta, quando una lite ha portato a una sparatoria che ha causato la morte di Antonia Lopez, 19 anni, e il ferimento di altri quattro giovani.

La dinamica dell’agguato

Tutto è iniziato con una lite nel privè del Bahia beach, un locale che di giorno è stabilimento balneare e di notte si trasforma in discoteca. Durante la discussione, uno dei giovani presenti ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco tra la folla. Nei video diffusi sui social si sentono chiaramente sei spari. Uno dei proiettili ha colpito mortalmente Antonia Lopez, che è stata ferita alla spalla. Il colpo ha reciso l’aorta, causando un’emorragia fatale in pochi minuti.

Un altro proiettile ha ferito Eugenio Palermiti, 20 anni, figlio di Gianni Palermiti e nipote di un noto boss del rione Japigia di Bari, attualmente in carcere. Altri tre giovani sono rimasti feriti, tra cui Francesco Crudele, autista di Palermiti, coinvolto marginalmente nell’agguato. Fortunatamente, le condizioni degli altri feriti non sono gravi, e dovrebbero guarire nel giro di qualche settimana.

Il caos al Bahia e la reazione sui social

La tragedia si è consumata in pochi attimi, trasformando una serata di festa in un incubo. Il titolare del locale ha descritto l’evento come “un inferno”, spiegando come tutto sia accaduto velocemente e senza preavviso. Il video che mostra i momenti precedenti e successivi alla sparatoria è stato ampiamente condiviso sui social media, suscitando sgomento tra gli utenti.