Usa, genitori mettono a letto bimba di 2 anni che però si allontana da casa, muore travolta da un’auto

Una bimba di due anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto nella comunità di Allen Township, Michigan, dopo essere uscita di casa da sola.

Bambina travolta da un’auto dopo essersi allontanata da casa

Una tragica fatalità si è verificata venerdì sera ad Allen Township, una piccola comunità a circa un’ora da Kalamazoo, in Michigan. Una bambina di soli due anni è morta dopo essere stata travolta da un’automobile. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, la piccola si sarebbe allontanata dalla sua abitazione dopo che i genitori l’avevano messa a letto. La bambina sarebbe uscita dalla sua stanza e successivamente dall’abitazione, senza che i familiari se ne accorgessero.

Il tentativo di soccorso non basta a salvare la bambina

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 di venerdì. La polizia è stata allertata da una chiamata che segnalava un pedone investito. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la bambina in condizioni critiche, mentre alcuni passanti tentavano disperatamente di rianimarla. La piccola è stata immediatamente trasportata in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Alla guida dell’auto, una Volkswagen Jetta del 2012, c’era un uomo di 38 anni che non si sarebbe accorto della bambina sulla strada. Gli esami dell’alcol e delle droghe sono risultati negativi per il conducente, la cui identità non è stata resa nota. Non è ancora chiaro quali accuse verranno formulate contro di lui, mentre le autorità hanno disposto un’autopsia sul corpo della bambina. Le indagini proseguono per comprendere meglio la dinamica della tragedia, come confermato dalla polizia del Jackson Post Troopers.