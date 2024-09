Necrologio shock a Villasanta: “Parenti e vicini non vengano al mio funerale”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di Villasanta, in provincia di Monza, ha lasciato disposizioni particolari per il suo funerale, escludendo parenti e vicini di casa dall’evento.

Un necrologio inusuale a Villasanta

A Villasanta, un comune di 14.000 abitanti in provincia di Monza, un necrologio affisso sui muri della città ha destato grande attenzione.

La defunta, una donna di 58 anni, ha scelto di congedarsi dal mondo con un messaggio inequivocabile: “Parenti e vicini di casa non vengano al mio funerale”.

La frase, scritta nero su bianco, ha colpito profondamente la comunità, che si interroga sulle ragioni dietro questa scelta.

Nell’avviso funebre, l’unica persona espressamente invitata a partecipare alle esequie è la sorella, la quale si è presa cura della donna negli ultimi mesi di vita.

Riconoscenza limitata e rispetto delle volontà

Nel necrologio si ringraziano coloro che, nell’ultimo periodo, hanno sinceramente dimostrato preoccupazione per le condizioni della donna, ma l’esclusione di parenti e vicini è stata chiara. Secondo quanto riportato dal quotidiano “

Prima Monza”, le volontà della donna sono state rigorosamente rispettate. Al funerale, celebrato il 17 settembre, erano presenti solo la sorella e altre due persone, segno di una netta distanza dalla maggior parte dei suoi conoscenti.

Un necrologio che divide l’opinione pubblica

La scelta di escludere specificatamente i parenti e i vicini ha suscitato reazioni contrastanti nella comunità e sui social media.

Per alcuni, il necrologio rappresenta un gesto di estrema sincerità e autenticità, mentre per altri rimane un mistero che riflette un passato di sofferenza. Il messaggio, diventato virale, continua a far discutere Villasanta, lasciando aperti interrogativi sulle motivazioni profonde che hanno spinto la donna a una decisione così inusuale.