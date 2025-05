Scontro infuocato tra FdI e l’ex premier “Conte: hai distrutto lo Stato. Ora chiudi bottega”

Scontro infuocato tra FdI e l’ex premier: i meloniani lo attaccano sui social con ironia feroce. Conte replica accusando il governo di deriva repressiva.

FdI all’attacco: “Conte, pubblicità ingannevole. Chiudi baracca”

Un fotomontaggio in stile televendita e un messaggio al vetriolo. Così Fratelli d’Italia ha scelto di colpire l’ex premier Giuseppe Conte. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha pubblicato su Facebook un post fortemente polemico, in cui accusa il leader del Movimento 5 Stelle di aver “distrutto le casse dello Stato” e “destabilizzato l’economia”.

“Non solo non chiedete scusa, ma con arroganza attaccate il Governo Meloni, che oggi è costretto a rimediare ai vostri disastri”, si legge nel post. Il tono si fa ancora più tagliente nel finale: “Conte, gli italiani hanno chiesto il reso. Chiudi baracca: la tua è pubblicità ingannevole”.

L’attacco è corredato da un’immagine provocatoria: una finta schermata di Tele 5 Stelle con Conte intento a promuovere “gratuitamente” due delle sue misure simbolo — Reddito di cittadinanza e Superbonus 110% — mentre in sovrimpressione appare la frase “In regalo un banco a rotelle”, riferimento sarcastico alla controversa misura scolastica varata durante la pandemia.

Conte non arretra: “Meloni soffoca le libertà”

Ma Conte non resta in silenzio. Poche ore dopo, ha sferrato un nuovo attacco all’esecutivo, criticando duramente il decreto sicurezza approvato dal governo. Dal palco della Camera dei Deputati, durante la presentazione del libro Il vento tra le mani di Dario Vassallo, ha lanciato l’allarme: “Lo abbiamo denunciato in tutti i modi. Questo Paese ha bisogno di reale sicurezza, che significa forze dell’ordine nei quartieri, nei centri abbandonati, nell’entroterra”.

Secondo l’ex presidente del Consiglio, il governo Meloni starebbe prendendo “una deriva repressiva” e il provvedimento sarebbe solo “propaganda”: “Stiamo andando verso uno Stato che vuole mettere un tappo perfino alle libere manifestazioni democratiche”.

Il clima si surriscalda in vista delle Europee

Il botta e risposta tra Conte e Fratelli d’Italia si inserisce in un contesto politico sempre più infuocato, a pochi giorni dalle elezioni europee. Il leader del M5S, in affanno nei sondaggi, cerca di rilanciare la sua opposizione cavalcando il tema delle libertà civili e della sicurezza sociale. Ma il centrodestra, forte del consenso attuale, rilancia con sarcasmo e accusa l’ex premier di lasciare solo “debiti e illusioni”.

E mentre lo scontro prosegue sui social, la politica si fa sempre più guerra mediatica. E i banchi a rotelle, ormai, sono diventati il simbolo di una stagione che gli avversari politici non hanno intenzione di dimenticare.