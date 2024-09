Lutto per Jannik Sinner: è morta la zia Margith, le aveva dedicato la vittoria agli Us Open

0 Condivisioni Facebook Twitter

La zia materna del campione altoatesino, malata da tempo, è scomparsa. Sinner le aveva dedicato un pensiero speciale dopo la vittoria agli US Open.

La scomparsa di Margith, zia di Sinner

Il mondo del tennis e l’intera famiglia di Jannik Sinner sono in lutto per la perdita di Margith, zia materna del campione altoatesino. La donna, malata da tempo, si è spenta nella sua casa. La notizia è stata annunciata con un necrologio in tedesco, il quale iniziava con un affettuoso messaggio: “Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa”. Il necrologio proseguiva descrivendo come Margith “si è addormentata per sempre nella sua amata casa”, sottolineando il legame profondo con il suo ambiente familiare.

Le parole di Sinner alla zia dopo il trionfo agli US Open

Dopo la sua vittoria storica agli US Open, Jannik Sinner aveva espresso pubblicamente un toccante pensiero per la zia Margith durante la premiazione da parte di Andre Agassi. “Questo titolo per me vuol dire tantissimo”, aveva dichiarato il tennista, aggiungendo che il periodo recente non era stato facile per lui, ma che aveva trovato forza grazie al suo team e all’affetto della famiglia. Sinner aveva voluto dedicare il successo alla zia: “Voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. È bellissimo dividere con lei questo momento.”

Una figura importante nella vita di Sinner

La zia Margith era una persona cara e significativa nella vita del giovane campione. Con lei, Jannik Sinner aveva condiviso tanti momenti felici, un legame che andava oltre i confini sportivi. Le sue parole dopo il trionfo agli US Open riflettevano il desiderio di vederla migliorare e il valore della salute, che aveva definito “un augurio che non si può fare sempre”. La scomparsa di Margith lascia un vuoto nel cuore di Sinner, che aveva dedicato alla zia il suo successo, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella sua vita.