Omicidio della 19enne Antonella Lopez, fermato un 21enne di Bari, ha aperto il fuoco dopo un litigio per futili motivi

Antonella Lopez, 19 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco durante un agguato in un locale di Molfetta. Si indaga sulle dinamiche del delitto.

L’agguato mortale in un locale di Molfetta

La città di Molfetta è sotto shock per l’omicidio di Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni, avvenuto nelle prime ore di sabato 22 settembre all’interno di un locale della città.

Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 21 anni, L.G., di Bari e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aperto il fuoco dopo un violento litigio nato per motivi futili.

Durante la sparatoria, il giovane ha esploso almeno sei colpi d’arma da fuoco, che hanno colpito la ragazza e altri quattro giovani, tutti originari di Bari, presenti al momento dell’attacco.

Indagini preliminari e ipotesi investigative

Secondo le ipotesi investigative, il vero obiettivo dell’agguato potrebbe essere stato un amico della vittima, Eugenio Palermiti, e Antonella Lopez potrebbe essersi trovata sulla traiettoria dei proiettili nel tentativo di proteggerlo.

Alcuni testimoni affermano che la giovane avrebbe cercato di difendere l’amico mettendosi in mezzo ai colpi. I feriti, identificati come C.F. (20 anni), P.G. (20 anni), R.D. (25 anni), e C.G. (22 anni), sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bari e, sebbene siano fuori pericolo, sono ancora ricoverati per ricevere le cure necessarie.

Fermo del presunto esecutore e prossime fasi del processo

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, hanno portato al fermo di L.G., ora detenuto nel carcere di Bari.

Il ragazzo, ritenuto il responsabile dell’omicidio, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti giudiziari. Al momento, la vicenda si trova nella fase preliminare delle indagini, e le responsabilità del presunto autore saranno valutate in sede processuale.