Impatto di notte tra un Suv e uno scooter, muore ragazzo di soli 17 anni, grave amico di 16 anni

Uno scontro tra uno scooter e un Suv ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni e il ferimento grave di un 16enne.

Scontro fatale in via Roma a Frattamaggiore

Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte intorno alle 2:30 in via Roma a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.

Due ragazzi, rispettivamente di 17 e 16 anni, viaggiavano a bordo di uno scooter quando si sono scontrati violentemente con una Jeep Avenger, un piccolo Suv guidato da un giovane di 20 anni.

L’impatto è stato così forte che i due ragazzi sono stati sbalzati dal motociclo per diversi metri, precipitando pesantemente sull’asfalto. Le ambulanze del 118 sono intervenute immediatamente sul posto per prestare soccorso.

I tentativi di salvataggio e il drammatico esito

Il ragazzo di 17 anni, prontamente soccorso dai sanitari, è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Il ragazzo di 16 anni che viaggiava con lui è stato anch’esso ricoverato nello stesso ospedale, in terapia intensiva, e si trova in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della sezione radiomobile di Caivano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Entrambi i veicoli coinvolti, lo scooter e la Jeep, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

La salma del 17enne è stata anch’essa sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di un esame autoptico per chiarire le cause della morte.