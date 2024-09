Botta e risposta tra Lautaro e Vieri, il calciatore argentino ammette, “Sono in ritardo Bobo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Lautaro Martinez parla apertamente delle sue difficoltà nel trovare la rete in questo inizio di stagione con l’Inter.

Il digiuno di gol e la pressione del momento

Nonostante l’assist per il momentaneo pareggio di Dimarco, il derby perso per 2-1 contro il Milan ha messo in evidenza il momento difficile che sta attraversando Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter, ancora a secco di gol in campionato, ha mostrato segni di frustrazione durante l’intervista post-partita con DAZN.

In studio, presente anche Bobo Vieri, ex attaccante nerazzurro e detentore di 103 gol con l’Inter, gli stessi attuali di Lautaro. In un momento di leggerezza, Giorgia Rossi ha scherzato sul fatto che Lautaro non avesse ancora superato il record di Vieri, ma la risposta dell’argentino è stata diretta: “Sto facendo fatica Bobo.”

L’incoraggiamento di Vieri e il senso di responsabilità di Lautaro

Durante il confronto, Vieri ha subito incoraggiato Lautaro, dicendogli: “Vai tranquillo, sei troppo forte e non hai problemi.

Non metterti addosso troppa pressione per queste 5 partite senza gol, i gol arriveranno.” Lautaro, riconoscendo le sue difficoltà, ha espresso il suo disagio, affermando di sentire una maggiore responsabilità come capitano e ammettendo di non riuscire a replicare le prestazioni della scorsa stagione.

“Io cerco sempre di lavorare per migliorare, ma quando ci si sente in ritardo, bisogna lavorare il doppio e aiutare la squadra”, ha detto.

Il momento della squadra e la necessità di migliorare

Lautaro ha poi esteso la riflessione al rendimento complessivo della squadra, che appare meno brillante rispetto alla passata stagione.

Ha anche menzionato la decisione di Simone Inzaghi di lasciarlo in panchina nella sfida di Champions League contro il Manchester City, evidenziando come ciò sia stato indicativo delle sue attuali difficoltà. “Dobbiamo alzare tutti il livello, io per primo come capitano mi assumo la responsabilità. Sono in ritardo e devo lavorare ancora di più”, ha dichiarato.

Lautaro ha chiuso l’intervista con un avvertimento alla squadra: “Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa, pedalare e lavorare.”