Belén Rodriguez criticata sui social “Ma perché ha sempre questo sguardo da Madonna Addolorata?”, la pronta replica della showgirl

La showgirl argentina Belén Rodriguez replica ai commenti sul suo sguardo triste, affermando di portare dentro di sé un dolore profondo.

Le critiche sui social e la replica di Belén

Molto attiva sui social, Belén Rodriguez condivide spesso momenti della sua vita privata e professionale con i follower. Tuttavia, non tutti i commenti che riceve sono positivi. In uno degli ultimi video pubblicati su Instagram, dove presenta una linea di indumenti intimi, un’utente ha notato il suo sguardo malinconico, scrivendo: “Ma perché ha sempre questo sguardo da Madonna Addolorata?”.

La showgirl ha risposto con un commento incisivo: “Perché ho il dolore dentro”. Un’altra utente ha aggiunto: “Sempre lo sguardo da martire, da addolorata come se avesse le visioni ogni volta, che donna noiosa”. Anche in questo caso, Belén non si è tirata indietro, replicando: “Addolorata sicuramente. Noiosa? Devi fare la fila, per divertirti intendo”.

Il rapporto di Belén con il suo corpo dopo i 40 anni

In una recente intervista al Corriere della Sera, Belén Rodriguez ha riflettuto sul rapporto con il proprio corpo a 40 anni. “Non mi sento vecchia”, ha dichiarato, aggiungendo: “Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura”. La showgirl ha ammesso che osserva con dispiacere i cambiamenti fisici, come la perdita di tonicità delle gambe, ma ha sottolineato di non potersi lamentare, poiché la genetica è stata benevola con lei.

La provocazione come parte del suo personaggio

Belén ha inoltre parlato del suo atteggiamento provocatorio, riconoscendo che la provocazione fa parte della sua personalità. “Sono una grande provocatrice, a volte anche in modo inconsapevole, altre con una certa dose di premeditazione”, ha spiegato. Ha poi aggiunto: “Mi piace giocare con la sensualità. Io sono Belén, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro”.