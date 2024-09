Chi è Ofelia Passaponti, la studentessa 24enne eletta Miss Italia 2024

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ofelia Passaponti, toscana di 24 anni, è stata eletta Miss Italia 2024 durante la finale svoltasi al Teatro comunale di Porto San Giorgio.

Chi è Ofelia Passaponti

Nata il 20 giugno 2000 e residente a Siena, Ofelia Passaponti ha conquistato il titolo di Miss Italia 2024 dopo aver vinto la fascia di Miss Toscana e quella nazionale di Miss Sorriso. Laureata in Scienze della Comunicazione, sta per conseguire la laurea magistrale in Strategie e Tecniche della Comunicazione. Sportiva e appassionata di pallavolo, lavora anche come hostess e modella. Dopo la vittoria ha dichiarato: “Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia, ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore”.

La dedica alla famiglia e al fidanzato

La vittoria di Ofelia è stata dedicata alla sua famiglia e al fidanzato, Federico Casone, cestista del Ravenna in Serie B2. Ofelia ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta, inclusa la patron del concorso, Patrizia Mirigliani, sottolineando l’importanza dell’Academy di Miss Italia, che ha offerto alle concorrenti momenti di crescita e arricchimento. “Da domani cambia un po’ la vita, vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle”, ha aggiunto Ofelia riguardo ai suoi progetti futuri.

La soddisfazione della patron e il successo della Toscana

Con la vittoria di Ofelia Passaponti, la Toscana conquista il titolo di Miss Italia per la sesta volta, seguendo le precedenti vincitrici Rachele Risaliti (2016) e Denny Mendez (1996). La patron del concorso, Patrizia Mirigliani, ha elogiato Ofelia, definendola una miss speciale, sottolineando l’affetto dimostrato dalle altre concorrenti per la sua vittoria. Sul palco, Ofelia è stata abbracciata dalla madre Paola, dal padre Alessandro e dalla sorella Sofia, visibilmente emozionati.