Il movente della sparatoria a Molfetta, in cui è morta Antonella Lopez, una lite tra Palermiti e Lavopa risalente a sei anni fa

La sparatoria al Bahia Beach di Molfetta, in cui è morta Antonella Lopez, sembra essere il risultato di un rancore tra Eugenio Palermiti e Michele Lavopa risalente a sei anni fa.

Il contesto della faida tra Palermiti e Lavopa

Secondo le dichiarazioni del coordinatore della Dda di Bari, Francesco Giannella, la sparatoria avvenuta la notte tra sabato e domenica al Bahia Beach di Molfetta, costata la vita alla 19enne Antonella Lopez, potrebbe essere collegata a vecchi dissapori tra Eugenio Palermiti, obiettivo dell’attacco, e Michele Lavopa, il 21enne ora arrestato per omicidio. Gli attriti risalgono a circa sei anni fa, quando entrambi erano ancora minorenni. Palermiti, nipote dell’omonimo capoclan del quartiere Japigia di Bari, sarebbe stato coinvolto in un pestaggio ai danni di Lavopa nei pressi del Fortino a Bari Vecchia, un episodio che fu ripreso e circolò tra le chat dell’epoca.

La dinamica della sparatoria

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, Michele Lavopa è arrivato al Bahia Beach intorno all’1:30 di sabato notte, accompagnato da una decina di amici. Circa un’ora dopo, è arrivato anche il gruppo di Palermiti, tra cui vi era Antonella Lopez. Poco dopo l’arrivo del secondo gruppo, sarebbero scoppiate minacce e insulti tra le due fazioni, culminati con Lavopa che ha estratto una pistola e ha sparato almeno sei colpi con l’intenzione di colpire Palermiti. I proiettili, tuttavia, hanno raggiunto e ucciso Antonella Lopez e ferito Palermiti insieme a tre suoi amici. I feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Le tensioni tra Lavopa e Palermiti sembrano essere al centro delle indagini condotte dal pm Federico Perrone Capano, che ha preso parte alla conferenza stampa insieme a Giannella per illustrare i dettagli dell’arresto. Gli inquirenti stanno approfondendo le dinamiche della sparatoria e il passato tra i due giovani, cercando di far luce su eventuali ulteriori motivi alla base del tragico evento.