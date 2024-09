Oggi i funerali di Chiara Jaconis, ragazza morta dopo essere stata colpita da una statuina, l’addio con le parole della canzone “Vivere a colori”

0 Condivisioni Facebook Twitter

A Padova, si sono svolti i funerali di Chiara Jaconis, la giovane di 30 anni tragicamente deceduta a Napoli dopo essere stata colpita alla testa da una statuina nei Quartieri Spagnoli.

Funerali di Chiara Jaconis nella basilica di Santa Giustina

La cerimonia funebre di Chiara Jaconis ha avuto luogo presso la basilica di Santa Giustina a Padova, dove una folla commossa si è radunata per l’ultimo saluto alla giovane.

Si tratta dello stesso luogo in cui si erano tenute anche le esequie di Giulia Cecchettin, la ragazza vittima di femminicidio nel 2023. Sulla pagellina funebre di Chiara campeggiava la frase “Vivere a colori”, in omaggio alla canzone della sua cantante preferita, Alessandra Amoroso.

Durante la cerimonia, il feretro di legno chiaro, adornato da sei girasoli, è stato posto ai piedi dell’altare, accompagnato da una foto sorridente della ragazza.

La partecipazione del Comune di Napoli

In segno di vicinanza, il Gonfalone del Comune di Napoli è stato inviato per rappresentare la città alle esequie, accompagnato dai vigili e da un cuscino di fiori. L’assessora al Turismo, Teresa Armato, ha dichiarato: “Sono ore difficili.

Per l’ultimo saluto a Chiara, il Comune ha testimoniato la vicinanza con un cuscino di fiori e il Gonfalone scortato dai vigili per esprimere il cordoglio dell’amministrazione e di tutta la città”. L’assessora ha inoltre ricordato la sua vicinanza alla famiglia nei giorni in cui Chiara era ricoverata all’ospedale del Mare di Napoli, dove purtroppo è deceduta.