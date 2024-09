Studente 16enne precipita da una finestra al secondo piano della scuola, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un grave incidente si è verificato presso l’istituto superiore E. Pantaleo a Torre del Greco, dove un ragazzo di 16 anni è precipitato dal secondo piano della scuola poco prima dell’inizio delle lezioni.

Nella mattinata di oggi, uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua aula presso l’istituto E. Pantaleo, situato in via Cimaglia a Torre del Greco. Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in condizioni molto gravi e in pericolo di vita. I medici stanno monitorando costantemente la sua situazione clinica, mentre i familiari e i compagni di scuola sono in stato di shock.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

I carabinieri sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e stabilire con precisione la dinamica dell’incidente. Sebbene le cause esatte siano ancora da accertare, l’ipotesi prevalente sembra essere quella di un gesto volontario da parte del ragazzo, ma tutte le possibilità restano aperte in attesa di ulteriori accertamenti.