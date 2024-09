Scontro tra due scooter, muore sul colpo Alessandro De Marchi, aveva solo 17 anni, inutili i soccorsi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente stradale a Padova: lo scontro tra due moto ha causato la morte di un 17enne, Alessandro De Marchi, nei pressi degli istituti scolastici.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è verificata questa mattina, 24 settembre, intorno alle 7:50 in via Cave a Padova, vicino agli istituti scolastici Scarcerle. Il giovane Alessandro De Marchi, residente a Mestrino, ha perso la vita in uno scontro tra due moto.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, De Marchi stava guidando una Honda 125 in direzione opposta rispetto a un altro motociclista, un 17enne residente a Ponte San Nicolò su una moto dello stesso modello.

Tra le possibili cause dell’incidente al vaglio degli investigatori vi sono una manovra azzardata, la velocità eccessiva o una disattenzione, ma è stata esclusa la presenza di altri veicoli coinvolti.

I soccorsi e l’intervento del 118

Il giovane Alessandro De Marchi è stato soccorso immediatamente dal personale medico del Suem 118, che lo ha trovato in condizioni gravissime.

Stabilizzato sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 17enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

L’altro motociclista, miracolosamente, è rimasto illeso nell’impatto. La notizia della morte di De Marchi ha profondamente scosso la comunità studentesca, con i compagni e gli amici che hanno appreso con dolore che uno di loro non tornerà più a casa.

Indagini in corso sull’incidente

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente. Il pubblico ministero ha già disposto il sequestro delle due moto coinvolte per ulteriori accertamenti.

La famiglia di Alessandro De Marchi è stata immediatamente informata del tragico evento, e ora è distrutta dal dolore. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in prossimità degli istituti scolastici, e sulle responsabilità legate alla guida di veicoli da parte di giovani motociclisti.