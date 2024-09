Inaugurato “Trattoria Meloni”, ristorante con 70 ritratti della Premier, vicino ad un centro accoglienza immigrati

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un imprenditore albanese ha dedicato un ristorante alla premier Giorgia Meloni, con oltre 70 ritratti che ne celebrano la figura politica.

La Trattoria Meloni e l’omaggio alla premier italiana

Nella cittadina di Shengjin, in Albania, l’imprenditore Gjergj Luca ha inaugurato la “Trattoria Meloni”, un locale in cui campeggiano più di 70 ritratti della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni.

L’idea di Luca, un ristoratore albanese di 58 anni, è nata dall’ammirazione per la personalità della leader di Fratelli d’Italia, che ha definito “straordinaria”.

I ritratti, realizzati dall’artista albanese Heliton Haliti, rappresentano la Meloni in diverse fasi della sua vita: da bambina, adolescente e adulta, con espressioni che vanno dal serio al sorridente.

La particolarità del ristorante risiede anche nella sua posizione, proprio accanto a uno dei nuovi centri di accoglienza per migranti, frutto dell’accordo tra Italia e Albania firmato nel 2023.

Accordo Italia-Albania sui migranti

Il ristorante si trova vicino a un centro per migranti istituito grazie all’accordo firmato lo scorso novembre tra la premier Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama, che prevede l’apertura di due strutture per ospitare i migranti recuperati nelle acque italiane.

Il secondo centro è situato a Gjader, a circa 20 chilometri da Shengjin. L’accordo è stato accolto con critiche da parte dell’opposizione e di diverse Ong, preoccupate per possibili violazioni dei diritti umani.

Tuttavia, l’intesa ha suscitato interesse anche all’estero, come nel caso del leader britannico Keir Stamer, che ha espresso l’intenzione di adottare un modello simile nel Regno Unito.

L’artista e il suo tributo a Giorgia Meloni

I dipinti all’interno della Trattoria Meloni sono opera di Heliton Haliti, noto artista e street artist albanese, che ha dichiarato di essere stato affascinato dalla figura della premier italiana.

“È un personaggio molto interessante e forte”, ha affermato Haliti, aggiungendo che, sebbene non condivida le stesse idee politiche, ha voluto esprimere la sua passione artistica attraverso questi ritratti. Quando interrogato sulla necessità di ottenere il permesso per raffigurare la Meloni, ha risposto con una battuta: “Andy Warhol aveva bisogno del permesso per dipingere Marilyn Monroe? Nel postmodernismo è consentito”.

Il ristoratore Gjergj Luca spera che la Meloni visiti presto la sua trattoria per apprezzare di persona i piatti a base di pesce e ammirare i ritratti che la celebrano.