La storia della 27enne Valentina, per i medici è solo stanchezza, dopo diversi mesi di analisi e ricoveri si scopre che ha un cancro

Valentina Alberton, 27enne di Treviso, ha condiviso la sua esperienza nella diagnosi di un Linfoma di Hodgkin allo stadio II, dopo mesi di sintomi ignorati. In un post social, racconta il suo percorso tra medici e centri diagnostici, sottolineando l’importanza di ascoltare il proprio corpo.

“Non mi sono fermata: dovevo capire”

Dopo aver subito numerosi esami medici, Alberton ha raccontato come la sua insistenza abbia portato alla diagnosi. “Ho dovuto fingere di stare peggio di come stavo per ottenere un ricovero”, ha dichiarato. La giovane nutrizionista è ora in cura presso l’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto, dove sta affrontando la chemioterapia.

Ascoltarsi e non arrendersi mai

Valentina ha deciso di rendere pubblica la sua storia per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. “Se sentite che qualcosa non va, non fermatevi”, ha esortato, sottolineando quanto sia fondamentale agire tempestivamente. Nonostante la gravità della malattia, Alberton ha condiviso un messaggio di speranza: “Ogni giorno è un giorno per dire grazie”.