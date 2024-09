Straordinaria tempesta di neve in Sudafrica, donna bloccata dal freddo muore per ipotermia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una donna di 39 anni è morta di ipotermia dopo essere rimasta bloccata in un ingorgo di 30 km causato da una nevicata straordinaria sulla N3, l’autostrada che collega Johannesburg a Durban. L’improvviso evento meteorologico ha sorpreso il Sudafrica, poiché il Paese si trova in piena primavera, periodo in cui si aspettano temperature miti.

La donna bloccata senza protezioni dal freddo

La vittima, che si trovava a bordo di un minibus taxi vicino a Mooiplaas, a circa 430 km da Johannesburg, è rimasta intrappolata nel traffico notturno senza coperte o altri mezzi di riscaldamento. “Non erano preparati a un freddo così intenso”, ha dichiarato Robertson della società di emergenza Midlands EMS, che ha confermato la gravità della situazione.

Nevicate senza precedenti causano disagi diffusi

Le abbondanti nevicate, con accumuli fino a due metri in alcune aree, hanno paralizzato diverse province tra cui Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal ed Eastern Cape, colpendo gravemente le attività agricole e lasciando gli automobilisti intrappolati per ore. Le autorità locali, tra cui l’organizzazione per la sicurezza stradale Arrive Alive, stanno monitorando la situazione.