Incidente mortale tra Noicattaro e Torre a Mare: scontro auto-trattore, muore conducente dell’auto

Scontro fatale tra un’auto e un trattore sulla strada tra Noicattaro e Torre a Mare: il conducente della vettura perde la vita. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine.

Scontro tra auto e trattore: muore il conducente dell’auto

Tragedia sulla strada che collega Noicattaro a Torre a Mare, in provincia di Bari, dove un grave incidente tra un’automobile e un trattore è costato la vita al conducente della vettura. L’impatto si è verificato nelle scorse ore e ha coinvolto i due veicoli in circostanze ancora da chiarire. Il violento scontro ha causato danni ingenti ai mezzi e purtroppo ha avuto esito mortale per la persona alla guida dell’auto.

