Giallo a Civitanova Marche, giovane di 29enne trovato senza vita in un albergo, si chiamava Francesco

Un giovane di Civitanova Marche, Francesco S., è stato trovato morto in circostanze da chiarire in una stanza d’albergo. Disposta l’autopsia per accertare le cause.

Trovato morto in stanza d’albergo a Civitanova Marche

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesco S., 29 anni, trovato senza vita in una stanza d’albergo situata in via Matteotti, nel centro di Civitanova Marche. Il giovane, originario della città in provincia di Macerata, è stato rinvenuto cadavere dal personale dell’hotel, che ha dato l’allarme poiché il ragazzo avrebbe dovuto effettuare il check-out senza mai presentarsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova per avviare gli accertamenti necessari a chiarire le dinamiche della morte.

Indagini in corso per stabilire la causa del decesso

Dalle prime ricostruzioni, risulta che Francesco S. avesse preso alloggio nell’hotel circa due giorni prima del ritrovamento, dalla serata di lunedì, e avrebbe dovuto lasciare la stanza il giorno in cui è stato scoperto il corpo. Non avendo risposto al personale per il check-out, gli addetti sono saliti in camera per verificare e lo hanno trovato senza vita. Tra le ipotesi sul decesso si considera un possibile malore improvviso, ma la conferma arriverà solo dall’esame autoptico fissato per il prossimo 27 settembre. La pista di una morte violenta è stata esclusa dagli inquirenti.

La dichiarazione dell’avvocato di Francesco

Sul luogo della tragedia è giunta anche l’avvocato Maria Cristina Tasselli, che in passato aveva assistito la vittima. Rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa locale, ha affermato: “Sono molto dispiaciuta, lo reputo un evento veramente sorprendente. Lavorava, faceva volontariato in un canile. Un ragazzo simpatico, socievole. Non avrei mai pensato che mi avrebbero chiamato per dirmi che era morto. Sulle cause della morte aspettiamo quello che dirà l’autopsia”.