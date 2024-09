Milano, l’addio a Luca Salvadori: il dolce ricordo della fidanzata, “Ce l’hai fatta a farmi arrabbiare, sento un vuoto”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si sono svolti mercoledì 25 settembre, presso la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano, i funerali di Luca Salvadori, pilota scomparso a soli 32 anni dopo un incidente in gara in Germania. La fidanzata Veronica Culcasi ha condiviso sui social un toccante ricordo del compagno.

L’intenso addio di Veronica Culcasi a Luca Salvadori

Dopo pochi mesi di relazione, Veronica Culcasi ha voluto esprimere su Instagram il dolore per la scomparsa di Luca Salvadori: “Mi chiedo continuamente dove tu sia, sai?”, ha scritto in un post. Nel suo messaggio, ha sottolineato quanto Salvadori fosse conosciuto per la sua bontà e la sua indole pacifica, ammettendo di essersi resa conto solo ora di quanto fosse universalmente amato e stimato: “In questi mesi mai una litigata, ho capito solo ora che lo sanno tutti che sei troppo buono”. La fidanzata ha descritto con parole struggenti il senso di vuoto lasciato da Luca, sottolineando che lui è stato in grado di colmare spazi vuoti nella sua vita senza nemmeno rendersene conto.

Un amore dolce e profondo: il ricordo di una storia speciale

Nel suo post, Culcasi ha ripercorso la loro breve ma intensa storia d’amore, raccontando come Salvadori sia riuscito a conquistare un posto nella sua vita con la determinazione che lo caratterizzava in ogni ambito: “Il tuo bello è che lo fai amorevolmente, come un veleno dolce, che uccide lentamente. Mi hai fatta fuori”. La donna ha ammesso di aver ripreso a non dormire la notte dopo la perdita del suo compagno, citando una delle frasi sagge di Luca: “L’unica cosa che possediamo in questa vita sono momenti nel tempo”.

Un ultimo saluto tra gratitudine e dolore

Descrivendo il giorno dei funerali come uno dei più difficili della sua vita, Veronica Culcasi ha espresso la profonda gratitudine per i momenti condivisi con Luca, definendoli autentici, intimi e unici: “Nonostante il vuoto che lasci, è più grande la gratitudine di aver condiviso questi momenti insieme”. Ha voluto ringraziare Salvadori per gli attimi vissuti insieme, considerandoli così preziosi da non volerli condividere nemmeno sui social: “È stato davvero speciale”, ha concluso.