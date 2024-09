Incidente sulla Noicattaro e Torre a Mare, il conducente dell’auto morto si chiamava Giuseppe Ditroilo e aveva 46 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragico scontro tra auto e trattore sulla provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare: perde la vita Giuseppe Ditroilo, 46 anni. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

L’incidente e le prime operazioni di soccorso

Ancora sangue sulle strade del Barese: all’alba, intorno alle 5.30, si è verificato un violento scontro tra un’auto e un trattore sulla provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare. La vittima dell’incidente è il 46enne Giuseppe Ditroilo, residente a Noicattaro e alla guida della vettura coinvolta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Il conducente dell’auto è stato trasportato in stato comatoso al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dove è giunto già in condizioni gravissime. Purtroppo, non è stato possibile salvarlo.

Condizioni del conducente del trattore e traffico deviato

Alla guida del trattore si trovava un 28enne che avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale, risultando apparentemente illeso nell’immediato. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di ricostruzione, con le forze dell’ordine impegnate a determinare le cause che hanno portato al tragico scontro. Nel frattempo, il traffico sulla provinciale 57 è stato deviato e si procede a senso alternato per consentire i rilievi necessari e le operazioni di ripristino coordinate dai tecnici Anas.