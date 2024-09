Aggressione al San Paolo: 18enne dopo un litigio con la fidanzata, ferisce con forbici il padre di lei

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un diverbio tra fidanzati degenera in aggressione a San Paolo: un 18enne ferisce con delle forbici il padre della giovane. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto.

La lite e l’aggressione con le forbici

Momenti di paura ieri pomeriggio nel quartiere San Paolo, dove un ragazzo di 18 anni ha aggredito e ferito con delle forbici il padre della sua fidanzata. La lite è scoppiata dopo una discussione tra i due giovani e, secondo le prime ricostruzioni, il padre della ragazza sarebbe intervenuto in seguito per calmare gli animi. La situazione è però degenerata e il giovane avrebbe colpito il suocero con le forbici, che sembrerebbero essere uno strumento da lavoro dell’uomo. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica

I Carabinieri, intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione, stanno conducendo le indagini per comprendere la precisa sequenza degli eventi e i motivi che hanno portato all’escalation della violenza. Le condizioni della vittima dell’aggressione sono monitorate, ma al momento non destano particolare preoccupazione. Il 18enne, responsabile dell’atto, sarà ascoltato dagli inquirenti per chiarire i dettagli della vicenda e fornire la sua versione dei fatti.