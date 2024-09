Incidente grave sulla Torre a Mare-Noicattaro: scontro auto-trattore, 46enne lotta tra la vita e la morte

0 Condivisioni Facebook Twitter

Questa mattina sulla strada provinciale Torre a Mare-Noicattaro si è verificato un grave incidente tra un’auto, una Lancia, e un trattore. Il conducente dell’auto è ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari.

Dinamica dell’incidente e condizioni del conducente

L’incidente, che inizialmente era stato comunicato come mortale, ha visto lo scontro tra una Lancia e un trattore. Il conducente dell’auto, trasportato al Policlinico di Bari, si trova attualmente in rianimazione. Le sue condizioni sono gravi, (ma in un primo momento avevamo dato notizia della sua morte).

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Limite di velocità e accertamenti in corso

Sulla strada, il limite di velocità imposto ai veicoli è di 30 km/h, ma ciò non è stato sufficiente a evitare il grave impatto tra i due mezzi. Le dinamiche e le responsabilità dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri, che stanno lavorando per accertare quanto accaduto e comprendere se siano state rispettate le norme di sicurezza stradale.