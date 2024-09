E’ morto lo studente 16enne precipitato dal secondo piano di un istituto superiore

0 Condivisioni Facebook Twitter

È deceduto lo studente 16enne che lo scorso martedì 24 settembre era precipitato dal secondo piano dell’istituto superiore “E. Pantaleo” a Torre del Greco, provincia di Napoli. Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale del Mare di Napoli, il giovane è morto nelle scorse ore.

Tragedia all’istituto Pantaleo: ipotesi di gesto volontario

La tragedia è avvenuta martedì 24 settembre: il ragazzo si trovava in classe, al secondo piano dell’istituto in via Cimaglia, poco prima dell’inizio delle lezioni, quando è precipitato. Nonostante i tentativi di soccorso, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, fino al decesso avvenuto in ospedale. I carabinieri, intervenuti sul luogo, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone, facendo ipotizzare un gesto volontario da parte dello studente. La Procura di Torre Annunziata ha ora in custodia la salma del giovane, in attesa di decidere se saranno necessari ulteriori accertamenti.

Il cordoglio della città e del sindaco Luigi Mennella

Subito dopo l’incidente, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha espresso vicinanza alla famiglia della giovane vittima, annullando tutti gli eventi previsti in città per il 24 settembre come segno di lutto e rispetto. La comunità è profondamente scossa dalla vicenda, che ha gettato nello sconforto compagni di classe, insegnanti e cittadini.