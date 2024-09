Affari Tuoi: Addolorata vince 40mila euro con i numeri suggeriti in sogno, “Ora potrò fare il mio primo viaggio”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1, protagonista Addolorata, dalla Regione Molise, che ha vinto 40mila euro seguendo una strategia suggerita dal padre in sogno.

La partita di Addolorata tra emozioni e intuizioni

Presentatasi come Addolorata, da Santa Croce di Magliano in provincia di Campobasso, la concorrente ha iniziato la partita accompagnata dal fratello Antonio e il pacco numero 11. Dopo una serie di tiri iniziali che hanno portato via cifre importanti come 50mila, 100mila e 300mila euro, ha ricevuto la prima offerta di 20mila euro dal dottore. Convinta a proseguire, ha dichiarato: “Si fa così, andiamo avanti come una valanga che sale”. Nel corso della partita ha eliminato diverse cifre blu, rifiutando ancora una volta l’offerta del dottore, sempre di 20mila euro. Sicura di avere 200mila euro nel suo pacco, ha rifiutato anche la successiva offerta di 25mila euro, ma si è trovata poi di fronte alla beffa: uno dei pacchi chiamati conteneva proprio i 200mila euro.

Le scelte ispirate dai sogni e il finale emozionante

Addolorata ha proseguito la partita guidata dal sogno del padre, scomparso nel 2017. “Io ho fatto un sogno con due numeri”, ha raccontato emozionata, “uno il 5 che conteneva i 200mila, un altro…”. Ha chiamato poi altri pacchi, eliminando una cifra rossa di 15mila euro e, tra consigli del fratello e intuizioni personali, ha scelto un altro numero che le ha portato fortuna, eliminando ancora una cifra blu. Dopo aver rifiutato la proposta di cambiare pacco, è arrivata in finale con le cifre di 5mila e 75mila euro ancora in gioco.

La vittoria e i piani per il futuro

Nel finale, Addolorata ha avuto la possibilità di avanzare una richiesta al dottore, chiedendo 40mila euro, che sono stati accettati. “Va bene, sono contenta”, ha detto la concorrente, per poi svelare che il suo pacco conteneva in realtà 75mila euro. Con il premio vinto, ha deciso di realizzare il suo primo viaggio, dichiarando con entusiasmo: “Andrò in California”. Il pubblico ha salutato con applausi e incoraggiamenti la vincitrice.