Scontro frontale tra una Opel Astra e una Fiat Croma, muoiono sul colpo Antonio di 36 e Giovanni di 44 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Scontro mortale tra due auto nella Bassa friulana. Due vittime e una terza vettura coinvolta, senza feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

Scontro frontale tra Cervignano del Friuli e Torviscosa: due vittime

Grave incidente stradale ieri sera, giovedì 26 settembre, sulla statale 14 ‘Triestina’ in Friuli Venezia Giulia. Poco dopo le 20:30, tra Cervignano del Friuli e Torviscosa, due uomini hanno perso la vita in un violento scontro frontale.

Si tratta di Antonio Vallifuoco, 36 anni, residente a Cervignano del Friuli, e Giovanni D’Urso, 44 anni, di San Vito al Torre. Entrambi sono morti sul colpo.

L’impatto tra le due auto, una Ford Fiesta e una Fiat Croma, è stato fatale e ha coinvolto anche una terza vettura, una Opel Astra. Quest’ultima trasportava un padre e la figlia, che sono rimasti illesi.

Dinamica ancora incerta: indagini sulle cause dell’incidente

La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita. Le autorità stanno investigando per comprendere cosa abbia provocato l’invasione di corsia, che ha portato alla collisione tra le auto che viaggiavano in sensi opposti.

Si ipotizza che l’incidente possa essere stato causato da un errore di manovra, una distrazione o un malore improvviso. L’intervento tempestivo degli automobilisti di passaggio ha permesso di allertare rapidamente i soccorsi.

Soccorsi sul posto e intervento delle forze dell’ordine

La centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia ha mobilitato numerosi mezzi di soccorso: un elicottero sanitario notturno, un’ambulanza e un’auto medica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine hanno chiuso il tratto di strada interessato per effettuare i rilievi e il recupero dei veicoli coinvolti. I soccorritori hanno lavorato a lungo sul luogo dell’incidente per gestire l’emergenza e raccogliere le testimonianze degli automobilisti presenti.