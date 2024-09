Francesco Totti festeggia 48 anni: prima il karaoke e poi in lacrime per la lettera della figlia Isabel

0 Condivisioni Facebook Twitter

I festeggiamenti per il 48esimo compleanno di Francesco Totti si sono svolti in un’atmosfera intima e familiare, con karaoke e la dolce dedica di sua figlia Isabel.

Oggi, venerdì 27 settembre Francesco Totti sta festeggiando il suo 48esimo compleanno con una festa privata organizzata dalla compagna Noemi Bocchi. Come mostrato sui social della Bocchi, i festeggiamenti si sono tenuti fin da ieri sera, in un contesto casalingo, caratterizzato da momenti di svago come il karaoke, a cui hanno partecipato amici e i figli dell’ex capitano della Roma, avuti dalla precedente relazione con Ilary Blasi. Tra questi, la piccola Isabel ha avuto un ruolo speciale, leggendo una lettera commovente dedicata al padre: “Staremo sempre insieme, papino, ti amo”. Il momento ha colpito profondamente il festeggiato, che non ha trattenuto l’emozione, abbracciando calorosamente la figlia.

La serata è stata arricchita da una caccia al tesoro, culminata nella scoperta di un trolley, un regalo simbolico legato ai frequenti viaggi che Totti dovrà fare in Egitto per seguire il nuovo progetto della Totti Soccer School, che ha inaugurato di recente una sede africana.

L’emozione per la lettera di Isabel e i nuovi progetti in Egitto

La lettera di Isabel è stata il momento più emozionante della serata, come confermano le immagini pubblicate da Noemi Bocchi nelle sue storie su Instagram. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla musica di sottofondo: il brano “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro ha accompagnato la caccia al tesoro che ha portato alla scoperta del trolley. Questo dono non è casuale: Totti dovrà infatti recarsi spesso in Egitto per seguire il suo nuovo progetto sportivo.

L’ex calciatore è stato recentemente accolto in Egitto con un evento in grande stile, in collaborazione con Modon Developments, per l’inaugurazione della Totti Soccer School. L’accoglienza riservata a Totti è stata calorosa e celebrativa, con uno show cooking e una cena ricca di piatti tipici. In occasione dell’evento, l’azienda ha dichiarato: “Modon Developments accoglie con orgoglio la leggenda del calcio italiano Francesco Totti in Egitto per il lancio della Totti Soccer School. Insieme porteremo il meglio per le nuove generazioni. Ci vediamo in campo”.

Questa è solo la prima sede della scuola calcio, che ha l’obiettivo di espandersi ulteriormente nel continente africano, portando avanti il nome di Totti e la sua passione per il calcio.