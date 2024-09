Verdiana Zangaro vince la seconda puntata di Tale e Quale Show 2024

0 Condivisioni Facebook Twitter

Verdiana Zangaro trionfa nella seconda puntata di Tale e Quale Show con l’imitazione di Celine Dion, guadagnando il primo posto in classifica.

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2024, trasmessa su Rai1 ieri, 27 settembre, ha visto Verdiana Zangaro trionfare con una straordinaria interpretazione di Celine Dion sulle note del brano “All by Myself”. Con questa performance, Zangaro ha ottenuto 69 punti, aggiudicandosi il primo posto della serata.

La classifica provvisoria della puntata ha visto Kelly Joyce al secondo posto con 66 punti, grazie alla sua esibizione, seguita da Simone Annicchiarico con 55 punti. All’ultimo posto, invece, si è piazzata ancora una volta Carmen Di Pietro, che ha ottenuto solo 25 punti con la sua imitazione di Gaia, considerata la più divertente della serata.

In giuria, come di consueto, erano presenti Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio, affiancati dalla comica Katia Follesa nel ruolo di giudice speciale. I voti finali hanno preso in considerazione le preferenze della giuria, i punteggi dati dagli stessi concorrenti e i voti espressi dagli spettatori sui social media.

Le esibizioni della prossima puntata

Nella prossima puntata, in onda il 4 ottobre, i concorrenti dovranno affrontare nuove sfide imitative. Tra le più attese, vi è quella di Verdiana Zangaro, che interpreterà Lady Gaga, e quella di Simone Annicchiarico, che vestirà i panni di Renato Zero.

Roberto Ciufoli porterà in scena Enzo Jannacci, mentre Amelia Villano interpreterà Miley Cyrus. Kelly Joyce sarà Diana Ross, mentre Carmen Di Pietro interpreterà il duo Paola e Chiara, anche se non è stato ancora svelato chi sarà la sua compagna di scena. Gli altri concorrenti in gara includono Thomas Bocchimpani nei panni di John Travolta, Justine Mattera come Rita Pavone, e Massimo Bagnato come Julio Iglesias. Giulia Penna sarà Anna Tatangelo e Feisal Bonciani imiterà Lionel Richie.

La competizione si fa sempre più intensa, e il pubblico attende con curiosità di vedere chi sarà il prossimo vincitore di Tale e Quale Show 2024.