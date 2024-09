Amadeus non usa mezzi termini sugli ascolti deludenti dopo il cambio di rete

0 Condivisioni Facebook Twitter

Amadeus riflette sul cambio di rete, affrontando le prime difficoltà, ma mantenendo fiducia nelle sue scelte e nella sua voglia di sfida.

Il passaggio di Amadeus dal mondo Rai a quello di Discovery non ha ancora portato i risultati sperati. Il suo nuovo programma, Chissà chi è, in onda su Nove, ha registrato un modesto 3,5% di share, pari a poco più di 700 mila spettatori. Nonostante questo inizio in salita, il celebre conduttore non si lascia scoraggiare e anzi, lo vede come parte integrante di una sfida. “Non volevo sedermi, ho bisogno di adrenalina e di nuove scommesse”, ha dichiarato Amadeus, sottolineando che la scelta di cambiare non è stata forzata, ma voluta, definendola un “atto di coraggio, con un pizzico di follia”.

Amadeus, che per anni ha condotto con successo programmi di punta sulla Rai, ha paragonato il suo passaggio a Discovery a un cambio di squadra nel mondo del calcio. “È come quando cambi club. Dopo tanti anni al Real Madrid della televisione, ora sono in una squadra dalle grandi ambizioni, ma con un campionato diverso”.

Il sostegno di Giovanna Civitillo

In questo momento di cambiamento, un punto fermo nella vita di Amadeus è senza dubbio sua moglie, Giovanna Civitillo. I due, conosciutisi nel 2002 durante la trasmissione L’Eredità, sono inseparabili e si sostengono a vicenda. “Mia moglie è stata fondamentale”, ha affermato Amadeus, elogiando il ruolo di Giovanna come elemento stabilizzante nella loro relazione. “Io sono istintivo, lei è quella ragionevole. Condivide tutto con me e mi fa riflettere”.

Anche Giovanna Civitillo ha espresso la sua visione sul cambiamento del marito, dicendo che vede in Amadeus “la gioia di affrontare una nuova avventura”, felice di vedere che il conduttore è tornato a Milano, dove possono trascorrere più tempo insieme. Quanto alle voci su tensioni personali e professionali, Giovanna ha smentito categoricamente che il passaggio del marito da Rai a Discovery fosse legato a presunti dissidi interni, dicendo che non c’era alcuna richiesta da parte di Amadeus per un programma dedicato a lei.

Una carriera che guarda al futuro

Nonostante le sfide iniziali e i numeri non entusiasmanti, Amadeus si mostra ottimista. L’accoglienza in Discovery è stata positiva, con il conduttore che ha affermato di sentirsi a suo agio in un ambiente caratterizzato da “competenza, ambizione ed entusiasmo”. Il conduttore ha anche parlato del suo rapporto con colleghi come Fabio Fazio, con cui ha mantenuto un legame di lunga data e che incontrerà presto sul piccolo schermo.