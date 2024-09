Puglia, auto prende fuoco, donna 50enne rimane intrappolata e muore, il marito si ustiona nel tentativo di salvare la moglie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente sulla SP 13 in provincia di Foggia: un’auto esce di strada, impatta contro un albero e prende fuoco. Il bilancio è di una vittima e un ferito.

Auto in fiamme sulla SP 13, perde la vita una donna

Tragedia nella notte a San Severo, dove una donna di circa 50 anni ha perso la vita dopo che l’auto in cui si trovava è uscita di strada, si è schiantata contro un albero e ha preso fuoco.

L’incidente si è verificato intorno all’una di notte sulla SP 13, in direzione Castelnuovo della Daunia. La donna, rimasta intrappolata nell’abitacolo, non è riuscita a sfuggire alle fiamme.

Marito tenta di salvare la moglie, rimane ustionato

Al momento dell’incidente, la donna era in auto con il marito, che ha riportato ustioni mentre cercava disperatamente di salvarla dalle fiamme. Nonostante i tentativi dell’uomo, le fiamme hanno rapidamente avvolto la vettura, impedendo ogni possibilità di soccorso.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Accertamenti in corso da parte della polizia stradale

La polizia stradale è intervenuta per avviare le indagini e stabilire le cause dell’incidente. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere il rogo, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Si attendono ulteriori dettagli sulle condizioni del marito e sulle possibili dinamiche che hanno portato all’uscita di strada dell’auto.