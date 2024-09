Elettra Lamborghini indagata dalla Guardia di Finanza per guadagni da influencer “Omessi ricavi per oltre un milione di euro”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La cantante Elettra Lamborghini sotto inchiesta fiscale: omessa dichiarazione di oltre un milione di euro tra il 2021 e il 2022 per attività di influencer.

Indagini sui guadagni social di Elettra Lamborghini

La Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha avviato un’indagine sui proventi ottenuti attraverso i social media dalla cantante e influencer Elettra Lamborghini.

Come già accaduto per altri personaggi noti come Luis Sal e Gianluca Vacchi, anche la Lamborghini è stata posta sotto esame per verificare se tutti i compensi percepiti dalle sponsorizzazioni sui social siano stati regolarmente dichiarati.

Secondo le prime verifiche, la cantante avrebbe omesso di dichiarare circa 1.075.373 euro nel biennio 2021-2022, derivanti principalmente dalla sua attività di influencer, grazie ai suoi 7 milioni di follower, mentre i guadagni legati ai successi musicali come “Pistolero” e “Caramello” non sarebbero oggetto dell’indagine.

Le verifiche sono state condotte dal primo nucleo operativo metropolitano di Bologna sulla ditta intestata alla cantante, con sede ad Argelato, un comune in provincia del capoluogo emiliano.

Contestazione di dichiarazione infedele

A seguito dell’accertamento, la Guardia di Finanza ha riscontrato presunte irregolarità nelle dichiarazioni fiscali della cantante, contestando la cifra superiore al milione di euro.

La denuncia alla Procura per “dichiarazione infedele” è avvenuta automaticamente, essendo superate le soglie penali previste dalla legge. Tuttavia, Elettra Lamborghini e i suoi legali potranno presentare la documentazione necessaria per confutare i risultati delle indagini e dimostrare la regolarità delle dichiarazioni fiscali.

Precedenti indagini e possibili sanzioni

Non è la prima volta che la Finanza e l’Agenzia delle Entrate rivolgono la loro attenzione alle attività della cantante. Già nel 2019 erano stati avviati controlli sulla società Deseos Ent. Srl, operante nel settore della “concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale”.

Secondo gli inquirenti, la società potrebbe essere stata creata per concentrare i guadagni della cantante provenienti dall’attività di influencer. Conclusi gli accertamenti fiscali, le informazioni raccolte saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che potrà procedere con eventuali sanzioni e la richiesta di tasse non versate.

Elettra Lamborghini avrà quindi la possibilità di risolvere la situazione attraverso il pagamento di quanto dovuto, qualora le irregolarità fossero confermate.