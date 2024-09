Chi era Marta Bianco, 32 enne morta dopo una cena a base di zucca, il dolore del marito “Non soffriva di allergie”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Marta Bianco, pittrice e decoratrice di tessuti di Salzano, è deceduta a 32 anni dopo una reazione avversa alla zucca: ancora da chiarire le cause precise della morte.

Il malore improvviso e il decesso in ospedale

La notte tra sabato e domenica, la 32enne Marta Bianco ha accusato forti dolori addominali e nausea dopo aver consumato una cena a base di zucca.

La donna, che festeggiava con il marito l’ingresso nella nuova casa, aveva già mangiato zucca nei giorni precedenti, ma la mattina dopo quella cena ha avuto un malore improvviso.

Trasportata d’urgenza in ospedale, è giunta in condizioni critiche ed è deceduta poche ore dopo. La notizia è stata riportata dal Gazzettino, secondo cui una prima ipotesi è quella di un’allergia alimentare o un blocco intestinale, causato dal consumo di una quantità eccessiva di zucca cruda.

La disperazione del marito e l’attesa degli esiti delle analisi

William Benjamin Mannino, marito di Marta, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita: «Sono devastato, sto attraversando un momento terribile. Marta era una donna meravigliosa, lei era tutto per me e io ero tutto per lei». Mannino, ancora sotto shock per l’accaduto, ha raccontato che sua moglie non aveva alcuna allergia nota né seguiva diete particolari. Ora attende i risultati delle analisi mediche per fare chiarezza sulle reali cause del decesso, previste tra uno o due mesi. Nel frattempo, è impegnato nell’organizzazione del funerale, che si terrà il 3 ottobre.

La vita di Marta e i primi risultati dell’autopsia

Marta Bianco, pittrice e decoratrice di tessuti, aveva lavorato anche per Prada come disegnatrice di scarpe. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti insieme al marito, la coppia si era trasferita in Italia, stabilendosi nella nuova casa dove si preparavano a costruire una vita insieme e dove avrebbero voluto crescere un figlio. L’autopsia effettuata sulla giovane ha indicato che la donna potrebbe aver consumato notevoli quantità di zucca cruda nei giorni precedenti al malore, causando un possibile blocco intestinale. Questo tipo di complicazione può essere letale se l’intestino non riesce a digerire correttamente l’alimento. La comunità di Salzano si è stretta attorno ai familiari di Marta, lasciando numerosi messaggi di cordoglio sui social dopo la diffusione della notizia.