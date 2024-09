Fabian Caballero, ex attaccante di Arsenal e Dundee, muore durante una partita a 46 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Fabian Caballero, ex calciatore argentino-paraguaiano, è morto in Paraguay a causa di un infarto durante una partita di futsal con amici.

Una carriera ricca di esperienze: dall’Arsenal al Dundee

La notizia della scomparsa di Fabian Caballero, noto come “Tyson” nel corso della sua carriera quasi ventennale, ha scosso il mondo del calcio.

L’ex attaccante, 46 anni, è collassato mentre giocava una partita di calcetto con amici ad Asuncion, capitale del Paraguay. La sua morte è stata confermata dalla Federcalcio paraguaiana che ha espresso profondo cordoglio: “La Federazione calcistica paraguaiana esprime profondo rammarico per la scomparsa dell’ex calciatore Fabian Caballero, che ha avuto una carriera eccezionale sia nel calcio paraguaiano che all’estero. Accompagniamo la famiglia e gli amici in questo momento difficile”. Caballero ha lasciato il segno in diversi Paesi, avendo giocato in Argentina, Paraguay, Inghilterra, Scozia, Corea del Sud, Cipro, Cile, Grecia e Guatemala.

La sua carriera toccò l’apice nel 1998, quando, a soli 20 anni, venne ceduto in prestito dal Cerro Porteño all’Arsenal di Londra. In quell’anno, ebbe l’opportunità di condividere lo spogliatoio con leggende come Dennis Bergkamp, Nicolas Anelka, Kanu e Patrick Vieira, disputando una partita in Premier League e scendendo in campo in Coppa di Lega e FA Cup. Nel 2000, dopo un’esperienza di successo in Paraguay con il Club Sol de América, Caballero si trasferì in Scozia al Dundee, dove diventò un idolo dei tifosi, segnando 27 gol in 128 presenze in tutte le competizioni e venendo eletto giocatore dell’anno nella stagione 2003/04.

Il tragico evento durante il futsal e i ricordi degli ex compagni di squadra

Caballero è stato colpito da un infarto mentre giocava una partita di futsal con amici ad Asuncion. La notizia del decesso è giunta rapidamente in Europa, con l’Arsenal e il Dundee che hanno rivolto l’ultimo saluto all’ex attaccante, ricordato con affetto dai compagni di squadra e dai tifosi per il suo carattere e le sue prestazioni sul campo.

Tra i ricordi più toccanti, quello dell’ex compagno di squadra del Dundee, Steve Lovell, che ha espresso il suo dolore: “Sono devastato nell’apprendere la notizia della scomparsa di Fabian. Era il beniamino dei tifosi ed è facile capire perché. Era un giocatore così dotato e non ho mai più avuto il privilegio di giocare con qualcuno come lui. RIP Fab”.

Una figura amata dentro e fuori dal campo

La perdita di Fabian Caballero ha colpito profondamente sia chi lo ha conosciuto di persona sia chi lo ha seguito nel suo percorso calcistico.

Durante la sua carriera, ha dimostrato il suo talento in diverse squadre e Paesi, diventando un giocatore rispettato e apprezzato sia in campo che fuori. La sua morte a soli 46 anni rappresenta una grande perdita per il mondo del calcio e per chiunque abbia avuto modo di conoscerlo.