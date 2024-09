Aggressione a un pub a Bari, dipendente ferito da un uomo che fa irruzione con una spranga

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo armato di spranga irrompe in un pub di Bari, ferendo un dipendente e danneggiando il locale. Denunciato l’episodio dai consiglieri municipali.

L’aggressione e le ferite al dipendente

La tarda sera di mercoledì, nel quartiere San Pasquale di Bari, si è verificato un episodio di violenza all’interno del pub Fermento Beer Shop in via Giulio Pastore.

Un uomo, armato di spranga, avrebbe fatto irruzione nel locale mentre un dipendente stava effettuando le pulizie prima della chiusura. Il presunto aggressore avrebbe colpito con violenza suppellettili e arredi del pub, ferendo il dipendente che ha riportato fratture al tarso e al metatarso.

A denunciare l’episodio sono stati i consiglieri del Municipio II di Bari, Gianni Romito e Marco Pesce, che chiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza nel quartiere.

Identità dell’aggressore e danni provocati

Secondo le prime ricostruzioni dei consiglieri Romito e Pesce, l’uomo sarebbe un “senza fissa dimora”, probabilmente straniero e sotto l’effetto di alcol o droghe al momento dell’irruzione.

Dopo aver danneggiato il pub, l’uomo avrebbe proseguito a causare danni anche ad alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A seguito dell’aggressione, i titolari del Fermento Beer Shop hanno sporto denuncia, mentre il dipendente ferito è stato soccorso e medicato dal personale sanitario del 118.

Richiesta di maggior presidio e sicurezza nel quartiere

L’episodio ha scatenato la reazione dei rappresentanti municipali, che sottolineano la necessità di un maggiore presidio da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza nel quartiere San Pasquale. Romito ha evidenziato la necessità di un intervento di Prefettura, Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri per evitare che simili episodi si ripetano in futuro. Inoltre, si richiede un monitoraggio delle comunità straniere presenti sul territorio, al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo e garantire una convivenza pacifica.