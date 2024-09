Ballando, clamorosa gaffe di Fabio Canino scambia Federica Nargi per Chiara Nasti, “Non ti conoscevo, scusa”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante la prima serata di “Ballando con le stelle”, Fabio Canino commette una gaffe confondendo Federica Nargi con Chiara Nasti. Nonostante l’errore, la performance della coppia Nargi-Favilla viene apprezzata dalla giuria con 33 punti.

Fabio Canino e la gaffe su Federica Nargi

Nella puntata di debutto, Federica Nargi si esibisce insieme a Luca Favilla. Dopo la loro energica salsa, Fabio Canino interviene con un commento apparentemente innocuo, ma che si rivela presto una gaffe:

“Non ti conoscevo, scusa. A parte quel baby shower simpatico, molto sobrio”. Canino aveva erroneamente confuso la Nargi con un’altra figura pubblica, Chiara Nasti, che aveva organizzato un noto baby shower. Con garbo, la Nargi corregge il giudice: “Ma io non ho fatto nessun baby shower”.

Nonostante l’imbarazzo, Canino elogia la concorrente: “Scusami per la gaffe, ma detto questo sei bellissima e tutto quello che hai detto ti può portare tanto in questa trasmissione”. Anche Ivan Zazzaroni si unisce con un complimento: “Sei più brava che bella, e ho detto tutto”. Federica accetta le scuse con sportività: “Ti perdono, dai”.

Selvaggia Lucarelli sfida Federica Nargi a superare gli stereotipi

La performance di salsa tra Nargi e Luca Favilla riceve un’accoglienza positiva anche da Selvaggia Lucarelli, che però mette in guardia la concorrente sui rischi degli stereotipi. “Sei una ex velina, la moglie di un calciatore, tutta una serie di stereotipi classici del gossip italiano che io mi auguro tu riesca a scardinare per far uscire qualcosa di diverso”.

La Nargi, determinata a far emergere una nuova immagine di sé, risponde: “Sì, io cercherò di portare me stessa. Mi impegnerò doppiamente. Federica è anche altro, ci mette impegno in tutto quello che fa”. La Lucarelli conclude con ironia: “Chi parla in terza persona, promette bene. Selvaggia ti stima già”.

Federica Nargi e Luca Favilla conquistano la giuria

Il debutto della coppia Nargi-Favilla è stato ben accolto dalla giuria, che ha attribuito loro un totale di 33 punti.

Anche Simone Di Pasquale ha espresso fiducia nel loro percorso all’interno del programma, sottolineando l’importanza di non lasciarsi influenzare dai commenti dei giudici: “Sarete una grande coppia di questa edizione, non lasciatevi frenare dai pettegolezzi della giuria”. La coppia promette di essere una delle più interessanti della stagione.