Auto sbanda e si scontra con un altro veicolo, muoiono Alessia e Vincenzo di soli 26 anni, la ragazza lascia due figli

Due giovani di 26 anni, Alessia Marino e Vincenzo Massaro, originari di Cesa (Caserta), hanno perso la vita in un incidente stradale sull’autostrada A1, nel territorio di Casoria (Napoli). L’auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, è sbandata ed è stata coinvolta in una collisione violenta.

Incidente mortale e indagini in corso

Nella notte tra sabato e domenica, una Fiat 500 su cui viaggiavano Alessia Marino e Vincenzo Massaro è stata coinvolta in un grave incidente lungo l’autostrada A1, nel tratto vicino a Casoria. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato, venendo poi colpita violentemente da un altro veicolo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per chiarire le cause dello schianto. Purtroppo, i due giovani sono morti sul colpo, rendendo vani tutti i tentativi di soccorso.

Cordoglio delle comunità di Cesa e Succivo

Vincenzo Massaro, che risiedeva a Cesa, e Alessia Marino, madre di due bambini e trasferitasi a Succivo (Napoli), erano ben conosciuti nelle rispettive comunità, lasciando un vuoto profondo nelle famiglie e negli amici. La tragica notizia ha colpito profondamente i cittadini di Cesa, tanto che il sindaco Enzo Guida ha deciso di annullare gli eventi dell’Asprinum Festival, in segno di rispetto per le vittime. Il primo cittadino ha affidato ai social un messaggio di cordoglio: “La nostra comunità questa mattina è stata sconvolta da una tragedia. Due giovani sono rimasti vittime di un incidente stradale. Due vite spezzate. […] Abbiamo deciso di annullare gli eventi. L’intera comunità è vicina alle famiglie Massaro, Ferriero e Marino coinvolte, esprimendo un profondo sentimento di cordoglio”.

Le parole di vicinanza del sindaco di Succivo

Anche il sindaco di Succivo, Vincenzo Papa, ha espresso il proprio dolore e solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia. Le sue parole di sostegno e profondo cordoglio sono state rivolte a tutti coloro che hanno perso i propri cari nell’incidente, unendosi così al lutto delle comunità coinvolte.