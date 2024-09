Perde il controllo della moto e si schianta contro un palo, muore 22enne, gravissima la ragazza

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tragedia a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove un giovane di 22 anni ha perso la vita in un incidente in moto sabato 28 settembre. A bordo con lui una ragazza, ora ricoverata in condizioni disperate.

Moto contro un palo: ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la moto con a bordo il 22enne e una giovane passeggera stava percorrendo via Statale, quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo all’entrata di una rotonda su via Mazzini. La moto ha sbandato violentemente, “volando” contro un palo nel parcheggio di un centro commerciale adiacente alla strada. L’incidente è stato immediatamente segnalato dagli automobilisti che si trovavano nei paraggi, consentendo un rapido intervento dei soccorsi.

Immediato intervento dei soccorritori, ma il ragazzo non sopravvive

Nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso, i tentativi di rianimare il giovane sono risultati vani: il 22enne è deceduto sul colpo a causa dell’impatto. La passeggera, rimasta gravemente ferita, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.