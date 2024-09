Clamorosa gaffe a Uno Mattina In Famiglia, i commenti su un concorrente “Mamma mia! Ma è maschio o femmina?”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante la puntata di oggi, domenica 29 settembre 2024, di Uno Mattina In Famiglia, si è verificata una gaffe che ha rapidamente fatto il giro dei social. Nel corso del gioco “Canta che ti passa”, condotto da Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini, un concorrente collegato in diretta da casa è stato oggetto di commenti fuori luogo da parte di alcuni presenti in studio, ignari di avere i microfoni accesi.

Carmelo da Palermo e i commenti sul suo aspetto

Il protagonista dell’episodio è Carmelo, 69 anni, di Palermo, che ha partecipato al gioco musicale “Canta che ti passa”. Prima di cantare “Il mondo” di Jimmy Fontana, l’uomo, con una capigliatura simile a quella di Nino D’Angelo (un caratteristico caschetto), si è presentato in collegamento da casa davanti alle telecamere di Rai 1. Poco prima della sua performance, alcuni presenti in studio hanno iniziato a commentare il suo aspetto, senza rendersi conto di essere ascoltati dal pubblico. Tra i commenti si sono uditi: “Madonna mia, ma chi è?”, “Un pensionato di 69 anni” e “Ma è maschio o femmina?”.

I giudizi sussurrati sono continuati durante l’esibizione di Carmelo, con frasi come “Ma che ha questo? Si sente male”, pronunciata da qualcuno presente in studio. La situazione ha suscitato l’attenzione degli spettatori, diventando rapidamente virale sui social media.

Applausi e complimenti per Carmelo dopo l’esibizione

Al termine della sua esibizione, Carmelo ha cantato con entusiasmo il celebre brano di Jimmy Fontana e ha ricevuto numerosi applausi e apprezzamenti da parte della giuria. Maria e Veronica lo hanno elogiato dicendo: “Sei stato bravo, ci piace il tuo stile. Sei un personaggio, complimenti”. Monica Setta ha aggiunto: “Bellissima canzone, l’hai saputa interpretare alla perfezione”. Anche Federica Gentile si è unita ai complimenti, sottolineando la difficoltà della performance: “Sono stupita, ha cantato con l’auricolare del cellulare. È difficile senza microfono”.