Puglia, 33enne scomparso, ritrovato in un pozzo profondo 8 metri, è rimasto intrappolato tutta la notte

Un ragazzo di 33 anni è stato salvato dopo essere caduto in un pozzo profondo circa otto metri a Barletta. Recuperato dai vigili del fuoco dopo una notte intrappolato.

Cade in un pozzo a Barletta e passa la notte intrappolato

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15 in via Foggia, alle spalle di un market. Il giovane, dopo essere caduto nel pozzo profondo circa otto metri, non è riuscito a risalire e ha trascorso l’intera notte in attesa di soccorsi. La sua presenza è stata rilevata solo questa mattina grazie al ritrovamento della sua auto parcheggiata nelle vicinanze. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per trarlo in salvo.

Il salvataggio e le condizioni del giovane

Il 33enne è stato finalmente recuperato dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari per gli accertamenti sulle sue condizioni di salute.

Fortunatamente, il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i responsabili dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta, la polizia locale e i carabinieri che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e all’individuazione del giovane.