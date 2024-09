Cagliari, ex calciatore Andrea Capone trovato morto in un albergo con una profonda ferita alla testa, aveva 43 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Andrea Capone, ex calciatore di Cagliari, è stato trovato senza vita in un hotel del centro cittadino. Si ipotizza una caduta accidentale; indagini in corso.

Andrea Capone trovato senza vita a Palazzo Tirso

Nella mattinata di domenica 29 settembre, il corpo di Andrea Capone, 43 anni, ex calciatore del Cagliari, è stato rinvenuto senza vita in un albergo del capoluogo sardo, il Palazzo Tirso.

Secondo le prime informazioni disponibili, sul corpo dell’uomo è stata rilevata una profonda ferita alla testa. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia per avviare i primi accertamenti e stabilire le cause del decesso.

Ipotesi di una caduta accidentale: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti. La pista più accreditata al momento è quella di una caduta accidentale, probabilmente dalle scale dell’albergo.

Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e la causa della ferita riscontrata sulla testa di Capone. Nessuna ipotesi viene esclusa al momento e ulteriori accertamenti saranno effettuati nelle prossime ore.

Una carriera tra Serie A e nazionale under 20

Andrea Capone aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Cagliari, squadra con cui ha raggiunto la Serie A. Durante la sua carriera, ha indossato anche le maglie di Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana. Nel 2001, aveva fatto parte della nazionale italiana under 20.

Il prossimo gennaio avrebbe compiuto 44 anni, ma la sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nel mondo del calcio italiano, specialmente tra coloro che lo avevano conosciuto durante la sua carriera professionale.